Металіст 1925 вів переговори з Мельгосою та Гомесом до призначення Скрипника

Металіст 1925 міг очолити інший фахівець

Джерело - Чемпіон.

Помічник головного тренера збірної України Вісенте Гомес та головний тренер національної команди U-21 Унаї Мельгоса могли очолити Металіст 1925.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Харківʼяни вели переговори з іспанськими спеціалістами ще до призначення Віктора Скрипника. Але і Мельгоса, і Гомес не були готові залишати свої посади, а поєднувати дві роботи було неможливим.

Джерело зазначає, що новий тренерський штаб Скрипника було виділено приблизно четверту частину річного бюджету, який тепер складає близько 4 мільйонів євро.

Очікується, що з наступного сезону фінансування харківʼян збільшуватиметься. Влітку 2024-го "Металіст 1925" планує підсилюватися з прицілом на єврокубки.

Раніше Скрипник очолив Металіст 1925.