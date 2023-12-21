Головне
Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу
Вчора 21:32 1486
Палмейрас відхилив пропозицію Шахтаря щодо Кевіна
Сьогодні 15:43 200
Кип'яченкова стала чемпіонкою України в спринті
Сьогодні 14:22 304
Визначився формат нової Європейської Суперліги
Сьогодні 13:33 541
Кінаш виграв спринт на чемпіонаті України
Сьогодні 13:18 413
Європейська Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА
Сьогодні 11:12 538
ПСЖ обіграв Мец, Ніцца дотиснула Ланс: результати 17 туру Ліги 1
Сьогодні 00:02 424
Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги
Вчора 23:27 750
Скрипник - новий головний тренер Металіста 1925
Вчора 16:10 568
Скрипник та Ворскла розірвали контракт
Вчора 15:37 556
Прямі трансляції

Гендиректор Суперліги: Для вболівальників футбол буде абсолютно безплатним

Сьогодні 14:52 284 0
Гендиректор Суперліги: Для вболівальників футбол буде абсолютно безплатним

Джерело - Mundo Deportivo.

Участь у Європейській Суперлізі буде надаватися за спортивні заслуги.

Про це заявив генеральний директор проєкту Бернд Райхарт.

"Участь буде за спортивні заслуги. Клуби зможуть залишитися у внутрішніх лігах. Для вболівальників футбол буде абсолютно безплатним. Двері до інновацій було відкрито, і тепер клуби можуть говорити вільно. Монополія закінчилася. Це нове творіння, де змагання зможуть вирішувати майбутнє. Всі в європейській родині", - заявив Райхарт.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу 1486
Барселона дотиснула Альмерію, Вільярреал здолав Сельту: результати 18 туру Ла-Ліги Барселона дотиснула Альмерію, Вільярреал здолав Сельту: результати 18 туру Ла-Ліги 731
Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги 750
Стали відомі терміни повернення Циганкова Стали відомі терміни повернення Циганкова 939
Болонья сенсаційно вибила Інтер з 1/8 Кубка Італії Болонья сенсаційно вибила Інтер з 1/8 Кубка Італії 602
Збірна Сербії отримала дозвіл від УЄФА на товариський матч з росією Збірна Сербії отримала дозвіл від УЄФА на товариський матч з росією 733
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 312276
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 14036 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4435
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17220 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43761 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88398 1