Гендиректор Суперліги: Для вболівальників футбол буде абсолютно безплатним

Участь у Європейській Суперлізі буде надаватися за спортивні заслуги.

Про це заявив генеральний директор проєкту Бернд Райхарт.

"Участь буде за спортивні заслуги. Клуби зможуть залишитися у внутрішніх лігах. Для вболівальників футбол буде абсолютно безплатним. Двері до інновацій було відкрито, і тепер клуби можуть говорити вільно. Монополія закінчилася. Це нове творіння, де змагання зможуть вирішувати майбутнє. Всі в європейській родині", - заявив Райхарт.