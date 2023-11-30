Гроші від продажу Челсі пропонували передати замість України Ізраїлю

Джерело - The Telegraph.
Після нападу терористичної організації ХАМАС на Ізраїль обговорювалася пропозиція перенаправити 2,34 мільярда фунтів з продажу Челсі Ізраїлю, а не Україні.
Про це повідомляє The Telegraph.
Проте Велика Британія відхилила цю пропозицію.
Міністри вважали, що це була спроба Романа Абрамовича, який перебуває під санкціями, щоб уникнути засудження в росії.
Повідомлялося, що понад 2,8 млрд доларів з продажу Челсі досі заморожені у Великій Британії.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!