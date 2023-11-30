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Гроші від продажу Челсі пропонували передати замість України Ізраїлю

Велика Британія відхилила цю пропозицію
Сьогодні 19:37 255 0
Гроші від продажу Челсі пропонували передати замість України Ізраїлю
Фото: Getty Images
#Челсі

Джерело - The Telegraph.

Після нападу терористичної організації ХАМАС на Ізраїль обговорювалася пропозиція перенаправити 2,34 мільярда фунтів з продажу Челсі Ізраїлю, а не Україні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Проте Велика Британія відхилила цю пропозицію.

Міністри вважали, що це була спроба Романа Абрамовича, який перебуває під санкціями, щоб уникнути засудження в росії.

Повідомлялося, що понад 2,8 млрд доларів з продажу Челсі досі заморожені у Великій Британії.

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