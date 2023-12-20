Президент Полісся: Усик обов’язково вийде на поле в УПЛ

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) обов'язково зіграє за Полісся в УПЛ.

Про це розповів президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

"Давайте поки не будемо йому заважати в підготовці до бою з Тайсоном Ф’юрі. Усик зараз веде підготовку до бою вищого рівня відповідальності. Це найвищий у світі рівень для боксу.

І при цьому Саша цікавиться футболом, мріє зіграти. Він у нас у команді. Олександр Денисов так і говорив: наш гравець передає вітання одноклубникам.

Він має велике бажання зіграти, на Winter Cup уже грав за Полісся. Ви бачили, що він сильний спортсмен. Сильний не тільки у своєму виді спорту. Обов’язково Саша здійснить мрію й вийде на поле в УПЛ за Полісся", - сказав Буткевич.