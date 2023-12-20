Матч Борнмут - Лутон повністю переграють

Матч 17-го туру АПЛ Борнмут - Лутон повністю переграють.

Рада англійської Прем'єр-ліги вирішила, що матч Борнмут — Лутон Таун, який було перервано через зупинку серця капітана гостей Тома Лок'єра, повністю переграють.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Гру буде перенесено, а дата її проведення остаточно підтвердиться після консультацій зі сторонами. Рішення перервати матч на 59-й хвилині було прийнято колегіально між його офіційним особами, гравцями, головними тренерами та Прем'єр-лігою.

Нагадаємо, 16 грудня на 59-й хвилині гри капітан господарів Том Лок’єр впав на газон - після госпіталізації стало відомо, що він пережив зупинку серця. Зустріч зупинили на 65-й хвилині, команди залишили поле, вирішили не догравати матч 16 грудня.