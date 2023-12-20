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Дніпро переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Перший ігровий день баблу в Івано-Франківську завершували господарі майданчику Прикарпаття-Говерла та лідер сезону Дніпро.
Сьогодні 20:18 191 0
Дніпро переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі
#БК Дніпро, #Говерла, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Дніпро з рахунком 70:52 здобув перемогу над Говерлою у Суперлізі.

У переможців 17 очок набрав капітан команди Станіслав Тимофєєнко, 14 – її зірковий новачок Володимир Конєв. У Прикарпаття-Говерли 15 очок в активі Павла Горобченка, 12 – Сергія Старцева.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

20 грудня

Прикарпаття-Говерла — Дніпро 52:70 (19:14, 9:21, 12:17, 12:18)

Прикарпаття-Говерла: П. Горобченко 15 + 5 підбирань + 3 передачi - 4 втрати, Старцев 12 - 5 втрат, Лесик 8 – 6 втрат, Кабацюра 7 + 5 підбирань, М. Тимофійчук 0 – старт; Луценко 4, Жулавський 4, Лонюк 1, Чугунов 1, Аврахов 0, А. Тимофійчук 0, Музиченко 0.

Днiпро: Тимофеєнко 17 + 5 підбирань - 3 втрати, Конєв 14, Закурдаєв 7 + 4 передачi + 3 перехоплення, Бондарчук 3, М. Горобченко 2 + 7 передач — старт; Дубоненко 9, Сорочан 7, Сипало 6, Тарасенко 5 + 6 підбирань, Шкода 0, Колдомасов 0.

Раніше Політехніка-Галичина переграла Кривбас.

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