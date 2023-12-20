Політехніка-Галичина переграла Кривбас у матчі Суперліги

Найрезультативнішим гравцем став Максим Сафонов

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 грудня, Політехніка-Галичина здолала Кривбас у межах івано-франківського бабла Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 70:66.

Найрезультативнішим гравцем став Максим Сафонов з Політехніки-Галичини - 26 очок, 6 підбирань та 2 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

20 грудня

Політехніка-Галичина - Кривбас 70:66 (16:15, 25:16, 14:22, 15:13)

Політехніка-Галичина: Нельсон 13 + 5 підбирань, Ходов 13, Карпюк 9 + 9 підбирань + 2 блок-шота, Крамар 5, Федчук 0 — старт, Сафонов 26 + 6 підбирань - 4 втрати, Станішевський 2, Девіс 2, Качанов 0, Бартоломеєв 0

Кривбас: Рід 15 + 6 підбирань + 6 передач, Мартинов 14 + 4 підбирання - 4 втрати, Тищенко 8 + 6 підбирань, Мельнік 5, Бібіков 2 — старт, Бречко 12 + 6 підбирань, Бречка 7, Василенко 3, Кундик 0

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