Фрідман назвав клаусулу Піхальонка

У контракті лідера СК Дніпра-1 Олександра Піхальонка клаусула становить 6 млн євро.

Про це розповів комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман.

"У нього клаусула 6 мільйонів. Якщо хтось захоче купити його за такі гроші, то ми не будемо проти. Ні – відходьте, будь ласка, убік. Торгуватись не потрібно, просто заплатіть клаусулу.

Чи готові продати у Полісся, якщо клуб заплатить клаусулу? Будь ласка, купуйте, хто хоче, але такі гроші ніхто не дасть з українських клубів, - сказав Фрідман.