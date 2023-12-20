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Фрідман назвав клаусулу Піхальонка

В'ячеслав Фрідман прокоментував можливий продаж Олександра Піхальонка
Сьогодні 18:45 300 0
Фрідман назвав клаусулу Піхальонка
#СК Дніпро-1, #Фрідман, #Олександр Піхальонок

Джерело - sport-express.ua.

У контракті лідера СК Дніпра-1 Олександра Піхальонка клаусула становить 6 млн євро.

Про це розповів комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман.

"У нього клаусула 6 мільйонів. Якщо хтось захоче купити його за такі гроші, то ми не будемо проти. Ні – відходьте, будь ласка, убік. Торгуватись не потрібно, просто заплатіть клаусулу.

Чи готові продати у Полісся, якщо клуб заплатить клаусулу? Будь ласка, купуйте, хто хоче, але такі гроші ніхто не дасть з українських клубів, - сказав Фрідман.

У поточному сезоні Піхальонок провів 17 матчів в УПЛ, в яких забив 3 голи та зробив 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться закордонний клуб.

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