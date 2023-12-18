Циганик: Закордонний клуб готує пропозицію по Піхальонку

Закордонний клуб зацікавлений у трансфері лідера СК Дніпро-1 Олександра Піхальонка.

Про це розповів коментатор та журналіст Ігор Циганик.

"Я знаю точно, що закордонний клуб готує пропозицію щодо Піхальонку. У Піхальонка прописана клаусула у контракті, і вона цілком прийнятна для закордонних клубів. Як я розумію, розпочинатимуться переговори, і наскільки я знаю, лідерам команди було обіцяно, що пропозиції з-за кордону розглядатимуться. Якщо пропозиція буде гідною, влаштовуватиме і клуб та гравця, вони будуть розглядатися.

Це стосується Піхальонка, Гуцуляка, Рубчинського, Сватка, тобто тих гравців, які взимку можуть виїхати грати за кордон.

Але при цьому критична позиція клубу, що продаватиме лідерів лише за кордон, щоб не посилювати конкурентів в УПЛ.

Точно знаю, що один закордонний клуб, який просили поки що не називати, готує пропозицію Піхальонку та Дніпру-1.

Є також певний інтерес до Гуцуляка, але не такий конкретний, як щодо Піхальонка", - сказав Циганик.