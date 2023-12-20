Ванат – найкращий гравець Динамо у грудні

Джерело - fcdynamo.com.
Форвард Динамо Владислав Ванат став найкращим гравцем команди у грудні за версією вболівальників.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Динамо у грудні зіграло два матчі - проти Металіста 1925 (4:2) та Оболоні (2:0).
На звання кращого гравця місяця було номіновано п’ять претендентів — Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Беніто, Назар Волошин та Владислав Ванат.
У підсумку, найбільшу кількість голосів набрали останні двоє з них, і зрештою нападник виграв ці перегони за глядацькою прихильністю (36% проти 35% у Волошина).
Раніше повідомлялося, що Супряга отримав другий шанс у Динамо.