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Супряга отримав другий шанс у Динамо

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Супряга отримав другий шанс у Динамо
#Динамо Київ, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Владислав Супряга отримав другий шанс після призначення Олександра Шовковського головним тренером.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко в ефірі програми Вацко on air.

Уже зараз Шовковський планує трансферну кампанію, пріоритет - центральний захисник та вінгер.

В минулому випуску трошки бавився у Football Manager, прогнозував ще й центрфорварда нового, але, наскільки я розумію, Шовковський хоче дати шанс Супрязі все-таки.

Нагадаємо Супряга оформив асист на гол Дячука у матчі з Металістом 1925 (4:2).

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