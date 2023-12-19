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Стало відомо, хто може замінити Скрипника у Ворсклі

У полтавчан буде новий головний тренер
Вчора 23:41 300 0
Стало відомо, хто може замінити Скрипника у Ворсклі
#Ворскла, #Віктор Скрипник

Джерело - sport.ua.

ФК Ворскла за обопільною згодою сторін розірвав контракт з головним тренером Віктором Скрипником.

Про це повідомляє Sport.ua.

На вакантну посаду керманича вже є п'ять претендентів, але наразі клубне керівництво схиляється до того, що до кінця сезону виконувачем обов'язків головного тренера буде Сергій Долганський, який з 2019 року відповідав в команді за підготовку воротарів.

Нагадаємо, що Ворскла зараз посідає сьоме місце в чемпіонаті УПЛ, набравши 23 очки.

Раніше повідомлялося, що клубне керівництво Металіста 1925 проявляє інтерес до Віктора Скрипника.

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