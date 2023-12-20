Ребров: Ярмолюк виглядає дуже цікаво

Гравцю збірної України з футболу важливо отримувати ігрову практику.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Так, я постійно на зв'язку з Унаї. Дуже багато розмовляємо. Він дуже багато говорить про Ярмолюка. Всі ми бачимо його прогрес. Зараз він здобув місце в основному складі Брентфорда. На мій погляд, він виглядає дуже цікаво. Подивимось, як буде далі. Для гравців національної збірної дуже важливо отримувати потрібну практику, щоб вони були в тонусі.