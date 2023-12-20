Ребров: Ярмолюк виглядає дуже цікаво

Джерело - Чемпіон.
Гравцю збірної України з футболу важливо отримувати ігрову практику.
Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.
"Так, я постійно на зв'язку з Унаї. Дуже багато розмовляємо. Він дуже багато говорить про Ярмолюка. Всі ми бачимо його прогрес. Зараз він здобув місце в основному складі Брентфорда. На мій погляд, він виглядає дуже цікаво. Подивимось, як буде далі. Для гравців національної збірної дуже важливо отримувати потрібну практику, щоб вони були в тонусі.
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Я тільки сподіваюсь і бажаю Ярмолюку, щоб він утримав місце в основному складі і далі прогресував. Для гравців збірної дуже важлива стабільність. Якщо він постійно грає, ми можемо стабільно дивитись його і робити якісь висновки. Це стосується всіх гравців, яке є кандидатами у збірну", - сказав Ребров.
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