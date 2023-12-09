Ярмолюк отримав найвищу оцінку серед гравців Брентфорда за матч проти Шеффілд Юнайтед

Стали відомі оцінки гравців матчу

У матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед вдома обіграв Брентфорд (1:0).

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк отримав найвищу оцінку серед гравців своєї команди від статистичного порталу Sofascore – 7.3. Він вийшов на заміну у другому таймі.

За тайм він 25 разів торкнувся м'яча, виконав 0 вдалих подач при 1 спробі, виконав 2 точні довгі передачі при 3 спробах, 1 раз вдарив у площину воріт, 2 рази вдало пішов у дриблінг при 2 спробах, виграв 5 наземних дуелей з 5, 4 рази втратив м'яч, 1 раз перехопив м'яч та 2 рази відібрав, точність передач – 82% (14/17).