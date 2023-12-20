Російський футбольний союз відмовився від переходу в Азію

Виконком російського футбольного союзу вирішив відмовитись від ідеї переходу в Азійську конфедерацію футболу.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "спорт-экспресс".

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Усі члени виконкому вважають, що перехід до Азії без гарантій від ФІФА не має сенсу. У рфс планують продовжити зусилля щодо повернення до міжнародних змагань через УЄФА.

Через російську агресію проти України всі клуби та збірні з росії відсторонені від міжнародних змагань.

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