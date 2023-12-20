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Київ-Баскет - Старий Луцьк 76:60: огляд матчу Суперліги

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Київ-Баскет - Старий Луцьк 76:60: огляд матчу Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

У матчі української баскетбольної Суперліги Київ-Баскет святкував перемогу над Старим Луцьком.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
Київ, ПС Венето-Спорт
19 грудня

Київ-Баскет - Старий Луцьк 76:60 (17:13, 22:12, 23:18, 14:17)

Київ-Баскет: Кісільчук 13 + 5 підбирань, Байнум 12 + 5 підбирань + 5 передач, Заплотинський 10 + 15 підбирань, Зайцев 4, Кошеватський 4 + 7 передач - 3 втрати — старт, Стародуб 18 + 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Фреш-Стаханов 10, Когут 3, Юрченко 2, Стецюра 0, Іванов 0

Старий Луцьк: Панфілов 17, Томас 15, Коцько 5, Мусієнко 3 + 8 передач + 6 підбирань, Дюпін 0 — старт, Прозапас 11, Коров’яков 7 + 4 підбирання + 3 передачі, Алтухов 1, Глушко 1, Бедлінський 0, Марків 0

Раніше БІПА програла Черкаським Мавпам у матчі Суперліги.

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