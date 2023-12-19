БІПА програла Черкаським Мавпам у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здобули впевнену перемогу над БІПОЮ з рахунком 81:64 в рамках столичного баблу регулярного чемпіонату Суперліги.

Черкаські Мавпи з двома перемогами в трьох іграх баблу у Києві закріпились на третьому місці турнірної таблиці, а БІПА має 5 перемог в 15 матчах. Для обох команд чемпіонат продовжиться вже в січні.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Київ, ПС Венето-Спорт

19 грудня

БІПА - Черкаські Мавпи 64:81 (18:16, 16:23, 8:18, 22:24)

БІПА: Малиновський 0, Бугорський 12 + 9 підбирань, Рябчук 8, Кадигроб 3, Льюіс 20 + 6 підбирань – старт; Шашков 11 + 6 підбирань, Вітлі 8 + 7 передач, Нєамцу 2, Рудик 0, Товкач 0

Черкаські Мавпи: Бун Джуніор 8 + 7 підбирань + 6 передач – 5 втрат, Кальніченко 7 + 6 підбирань, Агафонов 41 + 8 підбирань + 7 передач, Кузнецов 0 + 8 передач, Новіков 11 + 8 підбирань – старт; Далкорт 5, Руслов 5, Скіра 4, Упир 0, Мітіріч 0, Назаренко 0.