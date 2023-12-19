Барселона не бажає продавати Левандовського

Барселона не планує продавати нападника Роберта Левандовського під час двох наступних трансферних вікон.

Про це повідомляє Diario Sport.

Головний тренер Хаві вважає його одним з ключових гравців, навколо яких будуватиме команду, а керівництво не розглядає трансфер поляка навіть в разі погіршення фінансової ситуації. Чинний контракт - до літа 2026 року.

Була інформація, що Барселона може продати Левандовського через погіршення його результативності. Цього сезону Роберт забив 9 голів та зробив 4 асисти у 20 матчах.

Повідомлялось, що до Циганкова інтерес виявляють Барселона та Баварія.