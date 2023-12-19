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Півзахисник Барселони на кілька тижнів вибув через травму

Сьогодні 20:53 186 0
Півзахисник Барселони на кілька тижнів вибув через травму
#Барселона

Джерело - xsport.ua.

Півзахисник збірної Іспанії та Барселони Педрі зіткнувся з новою травмою.

Про це повідомляє журналіст Хаві Мігель.

У футболіста виникли м'язові незручності. Педрі пропустить майбутній матч з Альмерією в іспанській лізі та товариську зустріч у Далласі. Передбачається, що іспанський хавбек зможе повернутися до ладу за два тижні.

Це вже друге пошкодження Педрі цього сезону. Раніше через проблеми з підколінним сухожиллям він пропустив 71 день змагань. Нагадаємо, що цього сезону 21-річний Педрі взяв участь в 11 матчах за Барселону, де йому вдалося забити один гол і зробити одну результативну передачу.

Повідомлялось, що до Циганкова інтерес виявляють Барселона та Баварія.

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