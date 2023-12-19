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Куртуа не зіграє на Євро-2024

Воротар Реала не встигне набрати форму до старту турніру
Сьогодні 19:26 191 0
Куртуа не зіграє на Євро-2024
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - sporza.be.

Голкіпер збірної Бельгії та мадридського Реала Тібо Куртуа, який зараз відновлюється після розриву хрестоподібних зв'язок коліна, не візьме участі в Євро-2024.

Про це заявив сам гравець.

"Через травму чемпіонату Європи для мене не буде. Спочатку я повинен відновитися на всі сто відсотків, а поки що краще не призначати дату повернення. Якщо мені пощастить, я зможу зіграти ще один матч у травні. Але я ніяк не зможу бути готовим на 100% до великого турніру.

Я думаю, що краще відразу внести ясність щодо національної команди. Я не збираюся грати, будучи готовим на 80%, оскільки у нас є інші хороші воротарі. Я відійду в сторону і в червні буду просто ще одним уболівальником. Сподіваюся на перемогу", - зазначив Куртуа.

Нагадаємо директори Реала розмірковують, чи варто зберігати Кепу.

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