Куртуа не зіграє на Євро-2024

Воротар Реала не встигне набрати форму до старту турніру

Голкіпер збірної Бельгії та мадридського Реала Тібо Куртуа, який зараз відновлюється після розриву хрестоподібних зв'язок коліна, не візьме участі в Євро-2024.

Про це заявив сам гравець.

"Через травму чемпіонату Європи для мене не буде. Спочатку я повинен відновитися на всі сто відсотків, а поки що краще не призначати дату повернення. Якщо мені пощастить, я зможу зіграти ще один матч у травні. Але я ніяк не зможу бути готовим на 100% до великого турніру. Я думаю, що краще відразу внести ясність щодо національної команди. Я не збираюся грати, будучи готовим на 80%, оскільки у нас є інші хороші воротарі. Я відійду в сторону і в червні буду просто ще одним уболівальником. Сподіваюся на перемогу", - зазначив Куртуа.

Нагадаємо директори Реала розмірковують, чи варто зберігати Кепу.