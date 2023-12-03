Директори Реала розмірковують, чи варто зберігати Кепу

Ініціатором підписання Кепи є головний тренер Карло Анчелотті

Керівництво Реала ще не визначилося щодо можливого викупу голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги, який зараз виступає за команду на правах оренди.

Про це повідомляє Relevo.

Директори поки розмірковують над цим рішенням. Однак точно відомо, що мадридці поки не вели жодних перемовин з Челсі.

Зазначається, що ініціатором підписання Кепи є головний тренер Карло Анчелотті – він хоче бачити його конкурентом для Тібо Куртуа у наступному сезоні.

Повідомлялося, що Лунін може перейти до іншого клубу Ла-Ліги.

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