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Динамо - Металіст 1925 4:2: огляд матчу

Огляд матчу Динамо - Металіст 1925
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Динамо - Металіст 1925 4:2: огляд матчу
#Динамо Київ, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Динамо переграло Металіст 1925 у межах перенесеного матчу 3-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 7 грудня

Динамо Київ - Металіст 1925 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 11 Волошин, 2:0 - 22 Волошин, 2:1 - 30 Дмитренко, 3:1 - 34 Ванат, 3:2 - 72 Ременюк, 4:2 - 90 Дячук

Динамо Київ: Нещерет, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Кабаєв (Караваєв, 60), Шапаренко (Андрієвський, 59), Буяльський (Царенко, 60), Волошин (Беніто 90+1), Ванат (Супряга, 82)

Запасні: Бущан, Моргун, Вівчаренко, Малиш, Діалло, Біловар, Рамадані

Металіст 1925: Сидоренко, Фарина, Червак, Є. Ткачук, Капінус, Мартинюк, Габелок (А. Ткачук, 59), Бичек, Дмитренко (Чирук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Арі (Ременюк, 58)

Запасні: І. Потімков, Мозіль, Коваленко, Курило, Жичиков, Безуглий, Абдуллаєв

Попередження: Бичек 28, Бичек 41, Фарина 84

Вилучення: Бичек 41 (друга жовта)

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