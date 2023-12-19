Балотеллі запропонував свої послуги чемпіонам Італії

Джерело - calciomercato.

Скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі хотів би спробувати свої сили у складі Наполі Вальтера Маццаррі.

Про це заявив сам гравець.

"Де Лаурентіс (президент Наполі, - прим.) може підписати мене в січні. Як підміна Віктору Осімхену я ще здатен принести їм кілька голів", - заявив Балотеллі.

Зараз Маріо Балотеллі виступає за турецький клуб Адана Демірспор. У нинішньому сезоні на рахунку скандального 33-річного форварда 3 голи в 5 матчах чемпіонату Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Наполі може підписати Андрія Луніна.