Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1363
Арум повідомив потенційну дату бою Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 16:26 333
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Сьогодні 14:53 9792
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 12:01 17211 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 10:23 8940
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 09:00 228952 1
Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес
Сьогодні 08:13 606
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 08:00 867
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 827
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Вчора 23:07 1704
Прямі трансляції

Балотеллі запропонував свої послуги чемпіонам Італії

Сьогодні 17:54 220 0
Балотеллі запропонував свої послуги чемпіонам Італії
#Наполі

Джерело - calciomercato.

Скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі хотів би спробувати свої сили у складі Наполі Вальтера Маццаррі.

Про це заявив сам гравець.

"Де Лаурентіс (президент Наполі, - прим.) може підписати мене в січні. Як підміна Віктору Осімхену я ще здатен принести їм кілька голів", - заявив Балотеллі.

Зараз Маріо Балотеллі виступає за турецький клуб Адана Демірспор. У нинішньому сезоні на рахунку скандального 33-річного форварда 3 голи в 5 матчах чемпіонату Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Наполі може підписати Андрія Луніна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка 1704
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 228952 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 30930
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 9792
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 8940
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 17211 4
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56847
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70049
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30049
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44148 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46545
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22272