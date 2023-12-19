Хаві оцінив шанси Барселони на перемогу у Ла-Лізі

Гравці Барселони мають шанси на чемпіонство у чемпіонаті Іспанії.

Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.

"Гра з Альмерією дуже важлива для нас після трьох матчів без перемог. Нам потрібна перемога, три очки, щоб продовжувати вірити. У нас все ще є шанси в Ла-Лізі, є математичні шанси перемогти. Стало важко, але ми повинні йти крок за кроком, і завтра буде один крок.

Я вважаю, що в Ла Лізі ще можна все відновити, але ми не можемо зазнати невдачі. На нас впливають наші помилки. Жирона і Реал не помиляються.

Ми все ще можемо включитися в боротьбу за титул Ла Ліги, у нас будуть шанси", - сказав Хаві.