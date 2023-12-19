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Циганков ризикує пропустити ще один матч чемпіонату Іспанії

Український вінгер поки залишається у лазареті
Сьогодні 15:39 333 0
Циганков ризикує пропустити ще один матч чемпіонату Іспанії
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - marca.com.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков ризикує пропустити ще один матч чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє Marca.

Напередодні 26-річний українець через дискомфорт у нозі не зміг взяти участь у поєдинку Ла Ліги проти Алавеса (3:0).

У Жироні песимістично ставляться до питання можливості участі Циганкова в наступній грі з Бетісом через те, що до матчу залишається мало часу.

Поєдинок 18-го туру Ла-Ліги Бетіс - Жирона відбудеться у четвер, 21 грудня, і розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні Циганков провів за Жирону 16 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши три результативні передачі.

Раніше Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес.

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