Джерело - marca.com.
Український вінгер Жирони Віктор Циганков ризикує пропустити ще один матч чемпіонату Іспанії.
Про це повідомляє Marca.
Напередодні 26-річний українець через дискомфорт у нозі не зміг взяти участь у поєдинку Ла Ліги проти Алавеса (3:0).
У Жироні песимістично ставляться до питання можливості участі Циганкова в наступній грі з Бетісом через те, що до матчу залишається мало часу.
Поєдинок 18-го туру Ла-Ліги Бетіс - Жирона відбудеться у четвер, 21 грудня, і розпочнеться о 20:00 за київським часом.
У нинішньому сезоні Циганков провів за Жирону 16 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши три результативні передачі.
Раніше Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес.