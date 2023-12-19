Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес

Визначився найкращий гравець матчу

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем матчу 17-го туру чемпіонату Іспанії Жирона - Алавес (3:0) за версією Ла-Ліги став український нападник Артем Довбик.

Українець у цьому матчі зробив дубль. Він забив на 23-й та 59-й (з пенальті) хвилинах. Тепер в його активі 10 голів у Ла-Лізі, він йде на другому місці у списку бомбардирів - лідирує півзахисник Реала Джуд Беллінгем із 13 голами в активі.