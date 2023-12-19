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Скрипник відреагував на чутки про розірвання контракту з Ворсклою

Віктор Скрипник прокоментував інформацію про розірвання контракту з Ворсклою та перехід у Металіст 1925
Сьогодні 12:38 177 0
Скрипник відреагував на чутки про розірвання контракту з Ворсклою
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - ukrfootball.ua.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник спростував інформацію про розірвання контракту з полтавським клубом, щоб надалі очолити Металіст 1925.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Українському футболу.

"Перехід у Металіст 1925? Факту такого немає. Команди, які в мені зацікавлені, спілкуються з керівництвом Ворскли. На даний момент можливий будь-який результат цих переговорів.

Мої вимоги відомі. І це не лише про особистий контракт, він взагалі не на першому місці", - розповів Скрипник.

Раніше Скрипник розірвав контракт із Ворсклою.

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