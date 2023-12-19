Скрипник відреагував на чутки про розірвання контракту з Ворсклою

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник спростував інформацію про розірвання контракту з полтавським клубом, щоб надалі очолити Металіст 1925.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Українському футболу.

"Перехід у Металіст 1925? Факту такого немає. Команди, які в мені зацікавлені, спілкуються з керівництвом Ворскли. На даний момент можливий будь-який результат цих переговорів.

Мої вимоги відомі. І це не лише про особистий контракт, він взагалі не на першому місці", - розповів Скрипник.