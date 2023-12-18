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Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ

Скрипник очолить Металіст 1925.
Сьогодні 16:25 69 0
Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник залишив полтавську команду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, український фахівець розірвав угоду з Ворсклою за обопільною згодою. Скрипник припинить співпрацю без компенсації.

54-річний фахівець уже сьогодні, 18 грудня, підпише контракт із Металістом 1925. Сторони підпишуть контракт на три роки.

Скрипник очолював Ворсклу з літа 2022 року. У турнірній таблиці УПЛ полтавський клуб має 23 бали, а харків'яни - 15 очок.

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