Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник залишив полтавську команду.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, український фахівець розірвав угоду з Ворсклою за обопільною згодою. Скрипник припинить співпрацю без компенсації.
54-річний фахівець уже сьогодні, 18 грудня, підпише контракт із Металістом 1925. Сторони підпишуть контракт на три роки.
Скрипник очолював Ворсклу з літа 2022 року. У турнірній таблиці УПЛ полтавський клуб має 23 бали, а харків'яни - 15 очок.
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