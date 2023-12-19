Буткевич закликав Малиновського повернутися у Полісся

Президент Полісся Геннадій Буткевич заявив про бажання підписати в майбутньому півзахисника Дженоа Руслана Малиновського.

Про це розповів сам функціонер.

"Нам треба більше заробляти, щоб такі гравці, як Руслан, грали за Полісся. Малиновський – прекрасний футболіст. Він цілком заслужив грати в одній із найкращих ліг світу - Серії А. Я йому від душі бажаю, щоб подовше Руслан був корисним своїм клубам і збірній України.

Але на кілька років хай приїжджає за нас пограти, ось як Ярмоленко за Динамо. Ми тільки за. Стараємося створити такий клуб, який міг би бути цікавим своїм найкращим землякам, як Малиновський чи той же Зінченко", - сказав Буткевич.