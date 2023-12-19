Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1328
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Сьогодні 14:53 9630
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 12:01 16423 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 10:23 8799
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 09:00 225227 1
Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес
Сьогодні 08:13 523
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 08:00 826
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 797
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Вчора 23:07 1591
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Вчора 17:34 731
Прямі трансляції

Буткевич закликав Малиновського повернутися у Полісся

Геннадій Буткевич прокоментував можливе підписання Руслана Малиновського
Сьогодні 14:15 467 0
Буткевич закликав Малиновського повернутися у Полісся
Фото - Getty Images
#Полісся, #Геннадій Буткевич

Джерело - ukrfootball.ua.

Президент Полісся Геннадій Буткевич заявив про бажання підписати в майбутньому півзахисника Дженоа Руслана Малиновського.

Про це розповів сам функціонер.

"Нам треба більше заробляти, щоб такі гравці, як Руслан, грали за Полісся. Малиновський – прекрасний футболіст. Він цілком заслужив грати в одній із найкращих ліг світу - Серії А. Я йому від душі бажаю, щоб подовше Руслан був корисним своїм клубам і збірній України.

Але на кілька років хай приїжджає за нас пограти, ось як Ярмоленко за Динамо. Ми тільки за. Стараємося створити такий клуб, який міг би бути цікавим своїм найкращим землякам, як Малиновський чи той же Зінченко", - сказав Буткевич.

Раніше повідомлялося, що Полісся планує побудувати новий стадіон у Житомирі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка 1591
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 9630
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 16423 4
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 29625
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 8799
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 225227 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156296 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43682 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110481 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86136
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25961
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90957