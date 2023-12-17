Полісся планує побудувати новий стадіон у Житомирі

Проєкт планують представити навесні

Полісся планує побудувати футбольний стадіон приблизно на 10 тисяч глядачів у Житомирі.

Про це повідомляє Tribuna.com

Він зможе використовуватися як мультифункціональна арена для проведення концертів та кіберспортивних заходів. Проєкт планують представити навесні.

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Зараз команда грає свої домашні матчі на Центральному міському стадіоні Полісся, який вміщує трохи менше ніж 6 тисяч глядачів.

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