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Полісся планує побудувати новий стадіон у Житомирі

Проєкт планують представити навесні
Сьогодні 16:18 337 0
Полісся планує побудувати новий стадіон у Житомирі
#Полісся

Джерело - Tribuna.com.

Полісся планує побудувати футбольний стадіон приблизно на 10 тисяч глядачів у Житомирі.

Про це повідомляє Tribuna.com

Він зможе використовуватися як мультифункціональна арена для проведення концертів та кіберспортивних заходів. Проєкт планують представити навесні.

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Зараз команда грає свої домашні матчі на Центральному міському стадіоні Полісся, який вміщує трохи менше ніж 6 тисяч глядачів.

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