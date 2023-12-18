Ребров назвав фаворитів АПЛ

Арсенал, Тоттенгем та Манчестер Сіті будуть боротися за чемпіонство в АПЛ.

Про це розповів головний тренер збірної України Сергій Ребров.

"Чи здатен Арсенал зразка цього сезону стати чемпіоном АПЛ? Вони спробували у минулому сезоні. Дуже добре йшли, але наприкінці втратили очки. В цьому сезоні те ж саме - вони показують дуже гарну гру. І я думаю, що зараз вони конкурують Подивимось наприкінці сезону.

В АПЛ дуже важливий цей період взимку. Дуже велике навантаження на гравців: Ліга чемпіонів, 1 або 2 Кубки. Зараз дуже багато матчів, і важливо, як команда пройде цей період. А потім можна казати, чи претендує Арсенал на перемогу у чемпіонаті.

Я вважаю, що про це говорити дуже рано. Тоттенгем показує дуже гарну гру. Той же Манчестер Сіті. Думаю, що між цими трьома клубами буде реальна боротьба за чемпіонство", - сказав Ребров.