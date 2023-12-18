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Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги

Жирона повернула перше місце у Ла-Лізі
Вчора 23:55 268 0
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Алавес, #Жирона, #Ла-Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17 туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома обіграла Алавес.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Український нападник господарів Артем Довбик відіграв повний матч, в якому відзначився дублем.  Водночас вінгер Віктор Циганков не потрапив у заявку команди через дискомфорт у нозі.

Перемога дозволила Жироні очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

17 тур, 18 грудня

Жирона - Алавес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Довбик, 2:0 - 42 Порту, 3:0 - 59 Довбик (пен)

Раніше Ребров виступив проти трансферів Довбика та Циганкова.

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