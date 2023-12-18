Ребров виступив проти трансферів Довбика та Циганкова

Джерело - Чемпіон.
Українським лідерам Жирони Артему Довбику та Віктору Циганкову взимку не варто переходити в інший клуб.
Про це розповів головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.
"Від Жирони ніхто такого не очікував. Клуб впевнено виглядає і вони на першому місці по грі у Ла Лізі. Я сподіваюся, що Віктор Циганков і Артем Довбик будуть далі прогресувати.
Довкола них багато чуток. Важливо, щоб вони закінчили сезон у Жироні, а вже потім думали про інші клуби", – сказав Ребров.
Раніше повідомлялося, що Хаві зацікавлений у підписані Циганкова в Барселону.