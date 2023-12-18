Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом

Проте все не так погано, як здається на перший погляд

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін не зміг провести "сухий" матч проти Вільярреала в межах 17-го туру іспанської Ла Ліги.

На 54-й хвилині український воротар мадридського Реала не виручив свою команду після удару під опорну ногу від Хосе Луїса Моралеса. Цей удар став третім у грі, завданим футболістами гостей, і єдиним - у площину.

Так перевага "вершкових" у зустрічі скоротилася до мінімуму - 2:1.

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Проте в підсумку Реал здобув упевнену перемогу - 4:1.

Раніше повідомлялося, що "королівський клуб" хоче запропонувати Луніну новий довгостроковий контракт.

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