Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом

Джерело - Чемпіон.
Андрій Лунін не зміг провести "сухий" матч проти Вільярреала в межах 17-го туру іспанської Ла Ліги.
На 54-й хвилині український воротар мадридського Реала не виручив свою команду після удару під опорну ногу від Хосе Луїса Моралеса. Цей удар став третім у грі, завданим футболістами гостей, і єдиним - у площину.
Так перевага "вершкових" у зустрічі скоротилася до мінімуму - 2:1.
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Проте в підсумку Реал здобув упевнену перемогу - 4:1.
Раніше повідомлялося, що "королівський клуб" хоче запропонувати Луніну новий довгостроковий контракт.
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