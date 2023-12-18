Ребров: Мали пробивати пенальті і перемагати Італію

Збірна України повинна була обіграти команду Італії у матчі відбору на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер українців Сергій Ребров.

"Ми грали з Італією, і вона була фаворитом. А на останній хвилині ми мали пробивати пенальті і вигравати гру. Фаворит - це більша відповідальність. Зараз всі вважають, що фаворити ми, але це нічого не означає. Ми дуже уважно та ретельно готуємося до гри. Будемо виходити і грати. Зараз ми повинні не думати, що ми фаворити, а сконцентровано готуватися.

Я вважаю, що була гарна гра з нашого боку. VAR взяв на себе відповідальність за пенальті, але я вважаю, що в таких вирішальних матчах переглядати повтор має головний арбітр. Він мав хоча б мінімально передивитися цей момент, тому що цей епізод вирішував нашу долю. На мою думку, пенальті був", - відзначив Ребров.