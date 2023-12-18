Матч Борнмут - Лутон можуть повністю переграти

Матч 17-го туру АПЛ Борнмут - Лутон можуть переграти повністю.

Про це повідомляє Daily Mail.

16 грудня на 59-й хвилині гри капітан господарів Том Лок’єр впав на газон - після госпіталізації стало відомо, що він пережив зупинку серця. Зустріч зупинили на 65-й хвилині, команди залишили поле, вирішили не догравати матч 16 грудня.

Регламент АПЛ має пункт, що в разі переривання гри за згоди арбітра - матч переграють, а дату та час призначає керівництво ліги. Daily Mail звернувся до джерел в АПЛ, які повідомили, що здоров’я Лок’єра є пріоритетним, а також, що правила змагань чіткі, треба дотримуватись протоколу, викладеного у регламенті.

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