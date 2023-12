У Реалі немає одноосібного першого номеру на воротарській позиції.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом

🗣️ Ancelotti: “Lunin and Kepa? They’re both first choice.”