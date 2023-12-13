Челсі продовжить підписувати довгострокові контракти попри обмеження АПЛ

Челсі не збирається відмовлятися від ідеї восьмирічних контрактів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше клуби АПЛ, включно з Челсі, проголосували за обмеження амортизації трансферів до п'яти років.

Видання стверджує, що лондонський клуб був проти, але зрозумівши, що не зможе продавити своє бачення, просто приєднався до більшості.

При цьому в клубі мають намір продовжити працювати за накатаною схемою. Челсі продовжить підписувати молодих талантів, укладаючи з ними багаторічні контракти.

Джерела в клубі стверджують, що керівництво вжило заходів у рамках підготовки до нових термінів амортизації, а тому впевнені, що проблем із ФФП не виникне.