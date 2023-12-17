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Артета: Було приємно дивитися, як Арсенал грав з Брайтоном

Сьогодні 19:39 170 0
Артета: Було приємно дивитися, як Арсенал грав з Брайтоном
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Брайтон

Джерело - BBC.

Арсенал здобув заслужену перемогу над Брайтоном (2:0) у 17-у турі АПЛ.

Про це сказав головний тренер лондонців Мікель Артета.

"Неймовірна гра. Від початку до кінця було приємно дивитися, як ми грали проти цієї дуже хорошої команди. Навіть у перерві рахунок цього не відображав. Ми цілком заслужено виграли гру. У нас було 15 ударів у першому таймі - це багато. Треба було продовжувати. У нас немає такої точності перед воротами. Брайтон міг зрівняти за рахунку 1:0?

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Це АПЛ. Ви бачите це в кожній грі. У нас було багато ситуацій, щоб забити м’яч, але ми цього не зробили. 1:0 недостатньо. Чи показує Кай Гаверц той результат, якого я очікував? З точки зору голів, так. За показниками він точно такий же, як і на початку сезону. Ви бачите, що він впевнений і насолоджується своїм футболом", - сказав Артета.

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