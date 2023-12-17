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Адвокат просив у суду дозволити Павелку користуватись інтернетом в СІЗО

Сьогодні 19:21 190 0
Адвокат просив у суду дозволити Павелку користуватись інтернетом в СІЗО

Адвокат голови УАФ Андрія Павелка, який перебуває в СІЗО, подавав клопотання про надання його клієнту дозволу на платні послуги з доступу до інтернету та голосової електронної комунікації за допомогою засобів ІР-телефонії.

Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Проте слідчий суддя відмовив у наданні Павелку дозволу на користування телефонним зв’язком та інтернетом у Львівській установі виконання покарань №19 під наглядом адміністрації слідчого ізолятора.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня отримання її копії.

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