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Левченко: Павелко не запустив процеси розбудови футболу та структури

Левченко прокоментував роботу Андрія Павелка на посту президента УАФ
Сьогодні 12:13 160 0
Левченко: Павелко не запустив процеси розбудови футболу та структури
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Євген Левченко

Джерело - tribuna.com.

Андрій Павелко на посаді президента УАФ не зміг зробити український футбол чистим та прозорим.

Про це розповів ексгравець збірної України, а тепер голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"Процес перезапуску керівництва УАФ? З моїх інтерв'ю ви знаєте, що я завжди був проти того, що робила команда Павелка. В Андрія Павелка був карт-бланш, щоб зробити наш футбол чистим і більш прозорим. Будемо казати відверто – цей карт-бланш він просто просрав. 

Процеси, які були створені за останні 8-9 років, – я навіть не знаю, як це назвати. Треба було відбудовувати інфраструктуру, займатися дитячим та юнацьким футболом, давати розвиток нашим молодим тренерам і ще багато чого іншого, а не тільки перша збірна і все. Не було жодних кардинальних процесів розбудови футболу та структури – для мене це є криміналом, який вчинив Андрій Павелко. 

Якщо ці процеси будуть перезапускатися, я дуже сподіваюся, що вони проходитимуть належним чином. Я вважаю, що кожен з кандидатів має насамперед показати свою стратегію розвитку та розуміння нашого футболу. 

Я дуже хотів би, щоб у нас не було "шило на мило", щоб не прийшли нові люди, які не знають, що робити, і не можуть нічого побудувати. Знаєте, я розумію, що у всіх є свої інтереси – це нормально. Але якщо у нас всі команди будуть дивитися в різні боки і ми не будемо працювати спільно…

Дуже важливо, щоб ми домовлялися, як кажуть, на березі, щоб ми домовлялися з усіма командами. Для цих процесів потрібна дуже впливова команда. Якщо її не буде, то буде "сир-бор" і "поділ", як кажуть. Не думаю, що це нам потрібно", – сказав Левченко.

Нагадаємо, 25 січня 2024 року відбудеться позачерговий конгрес УАФ, на якому будуть розглядати питання про обрання нового президента. Чинний голова УАФ Андрій Павелко наразі перебуває в СІЗО.

Раніше повідомлялося, що Шевченка висунуть на посаду президента УАФ.

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