Левченко: Павелко не запустив процеси розбудови футболу та структури

Андрій Павелко на посаді президента УАФ не зміг зробити український футбол чистим та прозорим.

Про це розповів ексгравець збірної України, а тепер голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"Процес перезапуску керівництва УАФ? З моїх інтерв'ю ви знаєте, що я завжди був проти того, що робила команда Павелка. В Андрія Павелка був карт-бланш, щоб зробити наш футбол чистим і більш прозорим. Будемо казати відверто – цей карт-бланш він просто просрав.

Процеси, які були створені за останні 8-9 років, – я навіть не знаю, як це назвати. Треба було відбудовувати інфраструктуру, займатися дитячим та юнацьким футболом, давати розвиток нашим молодим тренерам і ще багато чого іншого, а не тільки перша збірна і все. Не було жодних кардинальних процесів розбудови футболу та структури – для мене це є криміналом, який вчинив Андрій Павелко.

Якщо ці процеси будуть перезапускатися, я дуже сподіваюся, що вони проходитимуть належним чином. Я вважаю, що кожен з кандидатів має насамперед показати свою стратегію розвитку та розуміння нашого футболу.

Я дуже хотів би, щоб у нас не було "шило на мило", щоб не прийшли нові люди, які не знають, що робити, і не можуть нічого побудувати. Знаєте, я розумію, що у всіх є свої інтереси – це нормально. Але якщо у нас всі команди будуть дивитися в різні боки і ми не будемо працювати спільно…

Дуже важливо, щоб ми домовлялися, як кажуть, на березі, щоб ми домовлялися з усіма командами. Для цих процесів потрібна дуже впливова команда. Якщо її не буде, то буде "сир-бор" і "поділ", як кажуть. Не думаю, що це нам потрібно", – сказав Левченко.