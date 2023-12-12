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Президент Полісся: Не збираємося жалітися на арбітрів

Геннадій Буткевич прокоментував роботу арбітрів в УПЛ
Сьогодні 15:55 144 0
Президент Полісся: Не збираємося жалітися на арбітрів
#Полісся, #Геннадій Буткевич

Джерело - polissyafc.com.

Полісся не обговорює дії арбітрів та не оскаржує їх на футбольному полі та за його межами.

Про це розповів президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

"Рівень арбітражу в УПЛ? У перших чотирьох турах Полісся отримало три червоні картки. Також вилучення у нашої команди були і в матчах і з Динамо, і з Шахтарем.

Але ми жодного разу не коментували роботу арбітрів. І не збираємося жалітися, як це дозволяють собі деякі менеджери, які закликають до різних спекуляцій, але мовчать, коли арбітри роблять такі самі помилки на користь їхнього клубу. Мені імпонує характер та поведінка Юрія Калитвинцева і гравців Полісся, які не бігають по полю за арбітром, не тиснуть на нього і не жаліються після матчу. В нас був один прецедент ще в Першій лізі, коли емоції у гравців перетнули межу, але після цього ми зробили жорсткі висновки. Тому ми будемо завжди концентруватися на якості гри. І це дає свої результати. Навіть в меншості ми здійснили камбек і перемогли Динамо. Це той характер та менталітет клубу, який я би хотів бачити. Дякую за це усій своїй команді.

Стосовно арбітрів, хотілось б регулярно бачити наших рефері на матчах Ліги Чемпіонів, щоб їх запрошували на Євро або Чемпіонат Світу. Багато українських футболістів зараз яскраво грають у Європі, вчорашній матч Барселона — Жирона тому підтвердження. Вважаю, наші арбітри також можуть гідно показати себе. Зі свого боку готовий долучитися разом з іншими власниками клубів до ініціативи створити преміальний фонд, який буде мати за мету покращити умови арбітрам, а також фінансування підвищення їхньої кваліфікації", - відзначив Буткевич.

Нагадаємо, Полісся проведе збір в Іспанії.

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