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Миколенко є одним з найкращих в АПЛ за відборами м'яча

Сьогодні 12:41 238 0
Миколенко є одним з найкращих в АПЛ за відборами м'яча
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - UA-футбол.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко перебуває серед найкращих гравців цього сезону АПЛ за кількістю здійснених відборів м'яча.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Українець за 12 матчів здійснив 43 відбори м'яча в опонентів. Це шосте місце в рейтингу за цим показником серед всіх гравців чемпіонату. Лідером є центральний півзахисник Фулгема Жоау Палінья з 76-а діями.

До слова, Забарний має 28 відборів, а Зінченко - 33.

Гру 17-го туру АПЛ Бернлі - Евертон (0:2) Миколенко пропустив через ушкодження. Віталій не грав вперше з вересня.

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