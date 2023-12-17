Миколенко є одним з найкращих в АПЛ за відборами м'яча

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко перебуває серед найкращих гравців цього сезону АПЛ за кількістю здійснених відборів м'яча.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Українець за 12 матчів здійснив 43 відбори м'яча в опонентів. Це шосте місце в рейтингу за цим показником серед всіх гравців чемпіонату. Лідером є центральний півзахисник Фулгема Жоау Палінья з 76-а діями.

До слова, Забарний має 28 відборів, а Зінченко - 33.

Гру 17-го туру АПЛ Бернлі - Евертон (0:2) Миколенко пропустив через ушкодження. Віталій не грав вперше з вересня.