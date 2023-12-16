ФІФА планує провести розширений клубний чемпіонат світу влітку 2025 року

На цьому клубному ЧС вперше в історії гратимуть 32 команди

Джерело - Sky News.

У ФІФА визначались зі строком проведення клубного чемпіонату світу у новому форматі.

Про це повідомляє Sky News.

Турнір триватиме 29 днів. Він буде проходити з 15 червня по 13 липня 2025 року.

На цьому клубному ЧС вперше в історії гратимуть 32 команди. Серед учасників точно будуть Челсі, Реал та Манчестер Сіті як останні переможці Ліги чемпіонів.

17 грудня Раді ФІФА на засіданні у Джидді (Саудівська Аравія) запропонують затвердити ці дати. Турнір у такому форматі планується проводити кожні 4 роки.

Нагадаємо, Австралія подасть заявку на проведення клубного чемпіонату світу 2029.

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