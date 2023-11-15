Австралія хоче прийняти клубний чемпіонат світу у 2029 році

Австралія подасть заявку на проведення клубного чемпіонату світу 2029.

Про це повідомляє FOX sports.

Минулого місяця Австралія вирішила не подавати заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2034 після того, як зіткнулася з конкуренцією з боку Саудівської Аравії, яка тепер є єдиним претендентом на організацію турніру.

Але Джеймс Джонсон, генеральний директор Football Australia, вважає, що новий клубний чемпіонат світу за участю 32 команд, який дебютує у Сполучених Штатах у 2025 році, більш ніж компенсує Австралії відсутність найбільшої події:

"Я дуже натхненний цим. Там є можливість. За місяць 32 команди зіграють 64 матчі. У нас зберуться найбільші команди світу, які боротимуться за звання чемпіона світу з клубного футболу. Це надзвичайно цікаво", - відзначив Джонсон.

У нинішньому клубному чемпіонаті світу 2023 року беруть участь всього 7 клубів з 6 конфедерацій. Однак Джонсон вважає, що як тільки новий турнір, у якому візьмуть участь 12 елітних європейських клубів та 8 найкращих команд з Південної Америки, здійснить вплив у США, престиж чемпіонату зміниться.

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