Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Вчора 08:56 2278
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:29 376
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Вчора 21:08 407
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Вчора 20:54 558
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Вчора 17:40 517
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Вчора 17:10 874
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:41 608
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Вчора 12:43 1591
Реал готовий підписати Мбаппе
Вчора 11:41 679
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Вчора 11:12 897
Прямі трансляції

Австралія хоче прийняти клубний чемпіонат світу у 2029 році

Сьогодні 08:45 191 0
Австралія хоче прийняти клубний чемпіонат світу у 2029 році

Джерело - sport.ua.

Австралія подасть заявку на проведення клубного чемпіонату світу 2029.

Про це повідомляє FOX sports.

Минулого місяця Австралія вирішила не подавати заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2034 після того, як зіткнулася з конкуренцією з боку Саудівської Аравії, яка тепер є єдиним претендентом на організацію турніру.

Але Джеймс Джонсон, генеральний директор Football Australia, вважає, що новий клубний чемпіонат світу за участю 32 команд, який дебютує у Сполучених Штатах у 2025 році, більш ніж компенсує Австралії відсутність найбільшої події:

"Я дуже натхненний цим. Там є можливість. За місяць 32 команди зіграють 64 матчі. У нас зберуться найбільші команди світу, які боротимуться за звання чемпіона світу з клубного футболу. Це надзвичайно цікаво", - відзначив Джонсон.

У нинішньому клубному чемпіонаті світу 2023 року беруть участь всього 7 клубів з 6 конфедерацій. Однак Джонсон вважає, що як тільки новий турнір, у якому візьмуть участь 12 елітних європейських клубів та 8 найкращих команд з Південної Америки, здійснить вплив у США, престиж чемпіонату зміниться.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1647
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 6086
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 1591
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків 874
УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 809
У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік 876
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216659 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19398
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54897
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 68640
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21622
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 31086