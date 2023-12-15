Клопп пояснив поразку Ліверпуля від Юніона

Джерело - goal.com.
Ліверпуль зробив надто багато змін у складі на матч 6 туру Ліги Європи проти Юніона.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.
"Заслужена перемога Юніона. Думаю, я зробив занадто багато змін у складі, тому Ліверпуль не знайшов свій ритм.
Голи, які ми пропустили, були необов'язковими. На останніх хвилинах ми могли зрівняти рахунок, можливо, тричі.
Думаю, всі ми дивилися один і той самий матч, тож для нас перемога Юніона заслужена. Хоча я зараз чув, що перший гол міг бути забитий з положення поза грою, але ніхто напевно не скаже. Подивимося, але яка вже різниця?" - відзначив Клопп.
Раніше Ліверпуль поступився Юніону, однак на становище команд у таблиці це вже ніяк не вплинуло.