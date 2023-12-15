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Осімхен отримає клаусулу за новим контрактом з Наполі

Нігерієць продовжить контракт до літа 2026-го
Сьогодні 18:39 225 0
Осімхен отримає клаусулу за новим контрактом з Наполі
#Наполі, #Осімген

Джерело - Calcio Napoli 24.

Форвард Наполі Віктор Осімхен максимально близький до продовження контракту зі своїм клубом.

Про це повідомляє Calcio Napoli 24.

Усі деталі вже обговорені. Залишається відкритим лише питання класули. Сторони зійшлися на 130 мільйонах євро, але ця сума може бути збільшена ще на 10 мільйонів.

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Нігерієць продовжить контракт до літа 2026-го. Нинішній договір між сторонами розрахований до червня 2025 року.

Осімхен зароблятиме 10 мільйонів євро в рік за новим контрактом.

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