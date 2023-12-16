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Хацкевич: Динамо - один з фаворитів у боротьбі за чемпіонство УПЛ

Олександр Хацкевич вважає, що київський клуб виграти чемпіонат України 2023/24
Сьогодні 11:37 166 0
Хацкевич: Динамо - один з фаворитів у боротьбі за чемпіонство УПЛ
#Динамо Київ, #Олександр Хацкевич, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ukrfootball.ua.

Динамо може включитися у боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

Про це розповів екснаставник киян Олександр Хацкевич.

"У Динамо завжди завдання – боротьба тільки за чемпіонство. Ось ми сьогодні з вами розмовляємо, і Кривбас втратив очки, і Дніпро-1 втратив очки. І за втраченими Динамо з Шахтарем вже випереджають і Дніпро-1, і Кривбас. Тому завдання у Динамо завжди одне, а як буде по весні...

Я впевнений, що Динамо один із фаворитів у боротьбі за чемпіонство. Якщо ще місяць тому це було б наступним чином: "Так, Динамо могло б зачепитися за трійку". То сьогодні я вам кажу, що Динамо один із фаворитів", - сказав Хацкевич.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться півзахисником Дніпра-1.

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