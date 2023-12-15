Вінісіус став співвласником кіберспортивної організації LOUD

Жуніор допомагатиме LOUD у створенні ігрового та спортивного контенту

Джерело - LOUD.

Нападник Реала Вінісіус Жуніор став співвласником кіберспортивної організації LOUD.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Жуніор допомагатиме LOUD у створенні ігрового та спортивного контенту. Також він займатиметься просуванням освітніх ініціатив для бразильської молоді.

LOUD заснований у 2019 році. Склад команди з VALORANT ставав переможцем турніру VALORANT Champions 2022.

Також LOUD має ростери з Free Fire та League of Legends.

Нагадаємо, Вінісіуса визнано найкращим бразильським футболістом 2023 року.

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