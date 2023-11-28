Вінісіуса визнано найкращим бразильським футболістом 2023 року

Вінгер мадридського Реала і Вінісіус Жуніор отримав приз Samba Gold як найкращий бразильський футболіст у 2023 році.

Про це повідомляє sambafoot.

Друге місце в голосуванні посів форвард саудівського Аль-Хіляля Неймар, а на третьому місці розташувався захисник Парі Сен-Жермен Маркіньос.

Нагороду було засновано 2008 року, і її першим лауреатом став інший футболіст, який пройшов через Реал, Кака. До 2021 року Золоту самбу присуджували найкращому бразильському гравцеві, який виступає в Європі. З 2021-го на нагороду номінуються бразильці з усього світу.

У нинішньому сезоні бразильський вінгер зіграв у 13 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами і віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна.