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Вінісіуса визнано найкращим бразильським футболістом 2023 року

Сьогодні 19:25 209 0
Вінісіуса визнано найкращим бразильським футболістом 2023 року
#Реал Мадрид

Джерело - UA-футбол.

Вінгер мадридського Реала і Вінісіус Жуніор отримав приз Samba Gold як найкращий бразильський футболіст у 2023 році.

Про це повідомляє sambafoot.

Друге місце в голосуванні посів форвард саудівського Аль-Хіляля Неймар, а на третьому місці розташувався захисник Парі Сен-Жермен Маркіньос.

Нагороду було засновано 2008 року, і її першим лауреатом став інший футболіст, який пройшов через Реал, Кака. До 2021 року Золоту самбу присуджували найкращому бразильському гравцеві, який виступає в Європі. З 2021-го на нагороду номінуються бразильці з усього світу.

У нинішньому сезоні бразильський вінгер зіграв у 13 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами і віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна.

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